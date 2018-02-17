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В Брянске пропала 61-летняя Татьяна Максакова

Опубликовано Сегодня, 09:30

В Брянске разыскивают 61-летнюю Татьяну Ивановну Максакову.

Женщина пропала 30 января, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, голубые глаза, седые волосы. Была одета в розовую куртку, серые брюки, белую вязаную шапку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Татьяны Максаковой, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.

Также в отряде «Лиза Алерт» просят откликнуться добровольцев для поисков пропавшей женщины.

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