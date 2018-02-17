В Брянске пропала 61-летняя Татьяна Максакова

Сотрудники «Смоленского Поозерья», установив фотоловушку, сняли ролик о мегапушистом хищнике, об этом сообщила пресс-служба национального парка.

Смоленские следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела женщины во время пожара в доме 48 по улице Шевченко в областном центре, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Два автомобиля не смогли разъехаться на улице Шевченко в областном центре 19 февраля, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.

Жительница Смоленска прикинулась целительницей и похитила у женщины золотые сережки; сейчас псевдо-ясновидящая задержана; ей грозит суд, об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Предприятие «Спецавто» очищает улицы Смоленска от снега с самой ночи; утром 19 февраля на уборку выехало 34 машины, об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Неоднократно судимый за кражи 36-летний местный житель вновь вернулся к сомнительному ремеслу и обворовал женщину в смоленской маршрутке; злоумышленник задержан, ему опять грозит срок.

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Также в отряде «Лиза Алерт» просят откликнуться добровольцев для поисков пропавшей женщины.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Татьяны Максаковой, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, голубые глаза, седые волосы. Была одета в розовую куртку, серые брюки, белую вязаную шапку.

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