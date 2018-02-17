26-летний брянец зарезал 37-летнюю женщину

Житель Брянска нанес новой знакомой не менее девяти ударов ножом.

26-летнего жителя Володарского района Брянска, ранее неоднократно судимого, обвиняют в убийстве 37-летней женщины и краже.

Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, вечером 31 августа 2017 года пьяный молодой человек познакомился с 37-летней жительницей Володарского района. Когда между ними возникла ссора, он нанес новой знакомой не менее девяти ударов ножом в голову и шею. Раны оказались смертельными.

После убийства он украл телефон и планшет жертвы, а затем скрылся с места преступления.

Расследование уголовного дела завершено – материалы направлены в суд.