26-летний брянец зарезал 37-летнюю женщину
Житель Брянска нанес новой знакомой не менее девяти ударов ножом.
26-летнего жителя Володарского района Брянска, ранее неоднократно судимого, обвиняют в убийстве 37-летней женщины и краже.
Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, вечером 31 августа 2017 года пьяный молодой человек познакомился с 37-летней жительницей Володарского района. Когда между ними возникла ссора, он нанес новой знакомой не менее девяти ударов ножом в голову и шею. Раны оказались смертельными.
После убийства он украл телефон и планшет жертвы, а затем скрылся с места преступления.
Расследование уголовного дела завершено – материалы направлены в суд.
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