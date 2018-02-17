На перекрестке Урицкого и Пионерской в Брянске неизвестный сбил женщину и скрылся
80-летняя женщина пострадала в результате ДТП в Советском районе Брянска.
16 февраля около 11.40 на пересечении улиц Урицкого и Пионерской пенсионерку сбил неизвестный водитель. С места ДТП он скрылся, сообщили в городском ОГИБДД.
Пожилую женщину госпитализировали с ушибом мягких тканей головы, таза и правого локтевого сустава.
Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются полицейские, личность водителя устанавливается.
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