За день две женщины упали в общественном транспорте Брянска
Девушка и пенсионерка получили травмы в общественном транспорте Брянска.
Оба ДТП произошли 16 февраля в Советском районе, сообщили в городском ОГИБДД.
Около 10.15 у дома № 80 по улице Карачижской 69-летняя женщина упала в салоне автобуса № 1 во время резкого торможения. Пенсионерка получила ушиб таза и верхней трети голени.
Около 21.00 у дома № 62/2 по улице Красноармейской в 10-й маршрутке упала 26-летняя девушка. Медики диагностировали у нее ушиб грудной клетки.
Сейчас причины и обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.
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