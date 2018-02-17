За день две женщины упали в общественном транспорте Брянска

Девушка и пенсионерка получили травмы в общественном транспорте Брянска.

Оба ДТП произошли 16 февраля в Советском районе, сообщили в городском ОГИБДД.

Около 10.15 у дома № 80 по улице Карачижской 69-летняя женщина упала в салоне автобуса № 1 во время резкого торможения. Пенсионерка получила ушиб таза и верхней трети голени.

Около 21.00 у дома № 62/2 по улице Красноармейской в 10-й маршрутке упала 26-летняя девушка. Медики диагностировали у нее ушиб грудной клетки.

Сейчас причины и обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.