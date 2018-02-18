Двух человек эвакуировали при пожаре в пятиэтажке в Клинцах
19 февраля произошел пожар в Клинцах.
В первом часу дня загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного дома по улице Ворошилова (на фото). Пожарные прибыли на место в 12.39, через минуту после вызова, сообщили в региональном ГУ МЧС. Очаг возгорания находился на площади 3 квадратных метра.
Личный состав эвакуировал из горящей квартиры двух человек. В 12.42 пожар потушили.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
Женщины Брянска смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее»
«Ростелеком», назначенный Правительством РФ единственным исполнителем услуг, связанных с организацией видеонаблюдения на выборах Президента РФ в марте 2018 года, смонтировал более половины систем видеонаблюдения в помещениях для голосования избирательных участков и помещениях территориальных избирательных комиссий (УИК и ТИК).
На станции Брянск-Льговский продолжается строительство нового пешеходного моста, который обеспечит комфортный и безопасный проход пассажиров и горожан над железнодорожными путями.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.