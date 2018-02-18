Двух человек эвакуировали при пожаре в пятиэтажке в Клинцах

19 февраля произошел пожар в Клинцах.

В первом часу дня загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного дома по улице Ворошилова (на фото). Пожарные прибыли на место в 12.39, через минуту после вызова, сообщили в региональном ГУ МЧС. Очаг возгорания находился на площади 3 квадратных метра.

Личный состав эвакуировал из горящей квартиры двух человек. В 12.42 пожар потушили.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.