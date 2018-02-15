В Бежице горела мебель в квартире: есть пострадавшая
Женщина пострадала при пожаре в Бежицком районе Брянска.
Пожар произошел 20 февраля в пятом часу утра в квартире дома по улице Союзной, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные прибыли на место и приступили к тушению в 4.17, через шесть минут после вызова.
На площади 4 квадратных метра горела мебель, квартира была сильно задымлена.
Пожар потушили в 4.28. По данным МЧС, есть пострадавшая. Причину возгорания предстоит установить.
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