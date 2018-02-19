В Жуковке рабочему повредило органы деревообрабатывающим станком
В Жуковке подсобный рабочий получил тяжелые травмы на производстве.
Как сообщили в региональной Госинспекции труда, несчастный случай произошел на предприятии индивидуального предпринимателя Самохина. При работе на деревообрабатывающем станке рабочий получил тяжелую травму с повреждением внутренних органов.
Сейчас в обстоятельствах несчастного случая разбирается комиссия.
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