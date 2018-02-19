В Брянске водитель Peugeot Вохеr, сдавая задом, сбил пенсионерку
84-летняя женщина пострадала в результате ДТП в Бежицком районе Брянска.
20 февраля около 16.30 у дома № 118 по улице Ульянова пенсионерку сбил 25-летний водитель Peugeot Вохеr, сообщили в городском ОГИБДД. После выгрузки товара водитель, не убедившись в безопасности маневра, включил задний ход и не заметил пенсионерку.
Пожилая женщина получила ушиб правой половины грудной клетки и повреждение связок левого голеностопного сустава.
По данным ГИБДД, в момент ДТП водитель был трезв. Сейчас полицейские проводят проверку.
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