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В Брянске водитель Kia сбил пенсионерку – у женщины тяжелые травмы

Опубликовано Сегодня, 14:20

В Брянске 63-летняя женщина получила тяжелые травмы в результате ДТП.

20 февраля около 9.30 у дома № 66 по улице Красный Маяк в Володарском районе пенсионерку, переходившую дорогу по «зебре», сбил 52-летний водитель Kia Sephia.

Пожилую женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тупой травмой живота и ушибом ребер слева.

По результатам медицинского освидетельствования, в момент ДТП водитель был трезв.

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