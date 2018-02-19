В Брянске водитель Kia сбил пенсионерку – у женщины тяжелые травмы
В Брянске 63-летняя женщина получила тяжелые травмы в результате ДТП.
20 февраля около 9.30 у дома № 66 по улице Красный Маяк в Володарском районе пенсионерку, переходившую дорогу по «зебре», сбил 52-летний водитель Kia Sephia.
Пожилую женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тупой травмой живота и ушибом ребер слева.
По результатам медицинского освидетельствования, в момент ДТП водитель был трезв.
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