В Брянске водитель Kia сбил пенсионерку – у женщины тяжелые травмы

15 лет назад дети, родившиеся раньше 29-й недели и имеющие массу тела менее 1000 граммов, не выживали. Сегодня современные реанимационные технологии позволяют выхаживать даже самых крошечных новорожденных с весом 500-600 граммов. Но, увы, такие крохи имеют патологии, в том числе заболевания глаз. Например, ретинопатию недоношенных.

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