В Брянске пропавшего в январе Евгения Хохлова нашли живым
В Брянске успешно завершились поиски 44-летнего Евгения Хохлова.
Напомним, мужчина пропал 24 января. Его искали родные, полицейские и добровольцы из отряда «Лиза Алерт».
«Найден. Жив», – сообщили сегодня, 21 февраля, в отряде.
Добровольцы благодарят всех, кто помогал в распространении информации о поисках мужчины.
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