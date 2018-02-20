Житель Клинцов, сменивший номер, лишился денег с карты
52-летний житель Клинцов лишился денег с банковской карты после смены телефонного номера.
Как сообщили в региональном УМВД, с банковского счета мужчины таинственным образом исчезли 5,7 тысячи рублей.
Полицейские быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Суражского района.
Выяснилось, что молодой человек купил СИМ-карту с номером, ранее принадлежавшим жителю Клинцов. Тот в свою очередь забыл отменить привязку счета к своей банковской карте.
Обнаружив, что деньги оказались в его распоряжении, новый владелец номера поделился радостью с друзьями. Несмотря на то что те предупредили его об уголовной ответственности, он потратил все деньги и уехал из Брянской области, чтобы переждать, пока не улягутся волнения.
В январе он вернулся домой, где его и задержали полицейские. По статье «Кража» ему грозит до пяти лет заключения. Деньги он пообещал вернуть владельцу.
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