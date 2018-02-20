На стройке в Московском микрорайоне Брянска сгорела подсобка
Огонь уничтожил строительную подсобку в Московском микрорайоне Брянска.
Пожар произошел днем 21 февраля в районе дома № 47, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные добирались до места вызова шесть минут, прибыв в 15.37. К этому времени внутри подсобки горела мебель. Потушить ее удалось в 15.41.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
Женщины Брянска смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее»
Сегодня почти половина населения России – более 66 миллионов граждан – имеют учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). За 2017 год численность «электронного» населения страны выросла более чем на 66%. Согласно годовой статистике ежемесячно в ЕСИА регистрировалось около 2 млн пользователей.
В предпраздничные и праздничные дни с 22 по 26 февраля изменится расписание пригородных поездов Московской железной дороги, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Дня защитника Отечества.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.