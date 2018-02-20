Поиск по сайту

На стройке в Московском микрорайоне Брянска сгорела подсобка

Опубликовано Вчера, 18:28

Огонь уничтожил строительную подсобку в Московском микрорайоне Брянска.

Пожар произошел днем 21 февраля в районе дома № 47, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные добирались до места вызова шесть минут, прибыв в 15.37. К этому времени внутри подсобки горела мебель. Потушить ее удалось в 15.41.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

 1150
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • На Московском проспекте Брянска горел малярный цех
  • На 7-й Линии в Брянске сгорела частная баня
  • В Чайковичах ночью сгорела легковая машина
  • В Октябрьском под Брянском сгорела легковая машина
  • В Радице-Крыловке сгорела частная баня
    •
    Новости регионов
    Помощь нужна срочно!
    18:20:32 21-02-2018
    В декабре мы писали о сложной ситуации в семье Артёма Барбиера. 11-летнему ребёнку жизненно необходимо принимать дорогое оригинальное лекарство. Собрать на него деньги мы тогда не смогли. Поэтому просим о помощи снова.
    Водитель из села Печерск лишился имущества, не закрыв дверь авто
    17:17:43 21-02-2018
    Ранее судимый местный житель, 35-летний мужчина, снова принялся за старое и совершил кражу из авто, оставленного во дворе многоквартирного дома, об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
    Смоленским ИП на УСН расскажут об отчетности
    16:40:09 21-02-2018
    Упрощенная система налогообложения (УСН) для современного предпринимателя является одной из самых часто используемых систем.
    Обучение по охране труда онлайн
    16:37:53 21-02-2018
    Согласно требованиям законодательства у каждого работодателя, осуществляющего производственную деятельность, численность работников которого превышает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области.
    Смоленская полиция «накрыла» подпольные цеха и склады со спиртным на 3 млн рублей
    15:52:47 21-02-2018
    Более 7500 литров фальсифицированной алкогольной продукции изъяли смоленские правоохранители из незаконной продажи; речь идет о нескольких точках, где хранилось некачественное спиртное;  подозреваемых в организации такой деятельности задержали, и им грозит срок.
    В Монастырщине прошёл конкурс патриотической песни
    14:49:17 21-02-2018
    Участники и гости пятого областного фестиваля «Споём, бача, споём…» пели песни, вспоминали героев разных войн, говорили слова благодарности ветеранам. В зрительном зале чувствовалось единение нескольких поколений смолян.
    Лента новостей
    Вчера, 19:00
    Житель Клинцов, сменивший номер, лишился денег с карты
    Вчера, 18:40
    Брянцев просят помочь купить лекарства 11-летнему Артему Барбиеру
    Вчера, 18:28
    На стройке в Московском микрорайоне Брянска сгорела подсобка
    Вчера, 18:20
    Брянские комсомольцы митинговали против Дмитрия Киселева
    Вчера, 18:14
    Поезд Москва – Брянск насмерть сбил женщину в Подмосковье
    Вчера, 17:40
    Парковка у вокзала Брянск I станет бесплатной первые 15 минут
    Вчера, 17:00
    В «Динамо-Брянск» – новый тренер и игроки
    Вчера, 16:20
    В Брянске пропавшего в январе Евгения Хохлова нашли живым
    Вчера, 15:40
    Брянский лыжник Большунов взял третью медаль Олимпиады
    Вчера, 15:00
    В Брянскую область идут аномальные морозы
    Вчера, 14:28
    Сергей Антошин покинул ряды КПРФ
    Вчера, 14:20
    В Брянске водитель Kia сбил пенсионерку – у женщины тяжелые травмы
    Вчера, 13:40
    Брянская область оказалась на предпоследнем месте в стране по туризму
    Вчера, 13:00
    Под Брянском ехавший с девушкой водитель уснул – «ВАЗ» влетел в фуру
    Вчера, 12:30
    Таджик, сбывавший героин в Брянске, получил 11 лет
    Вчера, 12:00
    В развале проекта «Хрустальный город» в Дятьково обвинили инвестора
    Вчера, 11:30
    Свалки в Советском районе Брянска уберут по решению суда
    Вчера, 11:00
    В Брянске водитель Peugeot Вохеr, сдавая задом, сбил пенсионерку
    Вчера, 10:30
    У детсада «Малютка» в Брянске пройдут сплошные проверки
    Вчера, 10:00
    В Клинцах осудили учительницу-садистку
    Вчера, 09:30
    Брянские моржи устроят заплыв на озере Мутном
    Вчера, 09:02
    Чернокожий парень покорял масленичный столб в Брянске (ВИДЕО)
    Вчера, 08:30
    Брянцам будут присуждать звания «Заслуженный работник сельского хозяйства»
    Вчера, 08:30
    Брянских дорожников удивило количество снега зимой
    Вчера, 08:00
    Брянцев просят воздержаться от наушников в маршрутках
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 18:25
    Какая скорость интернета нужна для онлайн-развлечений за городом?
    Вчера, 18:19
    Помощь нужна срочно!
    Вчера, 12:01
    Работник Брянскэнерго занял второе место в смотре-конкурсе уполномоченных по охране труда МРСК Центра
    Вчера, 12:01
    Работник Брянскэнерго занял второе место в смотре-конкурсе уполномоченных по охране труда МРСК Центра
    20-02-2018, 17:38
    Более 66 млн россиян зарегистрировано в ЕСИА
    Актуальные темы
    Новости Общество
    Пациенты жалуются на неприступную поликлинику в Брянске
    Общество О главном
    Брянцев напугала стрельба в центре города
    Происшествия О главном
    «Убийца на дороге» едва не устроил лобовое ДТП на брянской трассе
    Общество О главном
    В Брянскую область идут аномальные морозы
    Общество О главном
    Чернокожий парень покорял масленичный столб в Брянске
    Новости партнёров
    Опора России
    Мамы Брянска смогут бесплатно обучиться основам бизнеса в рамках проекта «Мама-предприниматель»

    Женщины Брянска смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее»

    Ростелеком новости
    Более 66 млн россиян зарегистрировано в ЕСИА

    Сегодня почти половина населения России – более 66 миллионов граждан – имеют учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). За 2017 год численность «электронного» населения страны выросла более чем на 66%. Согласно годовой статистике ежемесячно в ЕСИА регистрировалось около 2 млн пользователей.

    МРСК новости
    Работник Брянскэнерго занял второе место в смотре-конкурсе уполномоченных по охране труда МРСК Центра
    Водитель Центрального участка службы механизации и транспорта филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Николай Алексютин занял второе место в смотре-конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда», проводившемся среди первичных профсоюзных организаций МРСК Центра по итогам работы в 2017 году.
    РЖД новости
    Для удобства пассажиров в период празднования Дня защитника Отечества изменится расписание пригородных поездов

    В предпраздничные и праздничные дни с 22 по 26 февраля изменится расписание пригородных поездов Московской железной дороги, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Дня защитника Отечества.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.