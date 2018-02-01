Четыре машины столкнулись на объездной под Брянском – очевидцы

Крупная авария произошла утром 22 февраля под Брянском.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, на объездной дороге столкнулись четыре автомобиля. По их словам, обошлось без жертв.

«Что удивительно, все целы», «Поло» виноват. Шел на обгон, и его начало кидать», – пишут пользователи.

Официальной информации о причинах массового ДТП и числе пострадавших пока не поступало.







