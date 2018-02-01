Четыре машины столкнулись на объездной под Брянском – очевидцы
Крупная авария произошла утром 22 февраля под Брянском.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, на объездной дороге столкнулись четыре автомобиля. По их словам, обошлось без жертв.
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Официальной информации о причинах массового ДТП и числе пострадавших пока не поступало.
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