«Там девчонка лежала»: «Яндекс. Такси» попало в ДТП в Брянске

Лыжня в так называемом «треугольнике» - на поле бывшего аэродрома на въезде в поселок была проложена совместно с «Конным двором в Пржевальском» 21 февраля, об этом сообщила пресс-служба заповедника «Смоленское Поозерье».

Ранее судимый 36-летний местный житель опять решил заняться любимым «ремеслом» и совершил кражу в маршрутке, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Житель Велижа лишился денег с банковской карты, виноват собутыльник, с которым он распивал спиртное; подозреваемый уже задержан, и ему грозит срок.

Двадцатиградусные морозы обещают в Смоленске с 23 по 28 февраля. Мэр города Владимир Соваренко в связи с такой температурой посоветовал ученикам школ отправиться на каникулы, об этом сообщила городская администрация.

Жительница Смоленска пожаловалась на водителя иномарки, который наехал на ее собаку, об этом сообщила группа «Черный список» в соцсети 22 февраля.

Лейтенант полиции, инспектор дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД по Смоленску Александр Сивенков спас местного жителя, получившего ножевое ранение от собутыльника.

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