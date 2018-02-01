«Там девчонка лежала»: «Яндекс. Такси» попало в ДТП в Брянске
ДТП с участием «Яндекс. Такси» произошло утром 22 февраля в Советском районе Брянска.
Видео с места аварии районе Брянского госуниверситета в соцсетях опубликовали очевидцы. «Там девчонка лежала перед машиной», «Кого-то на реанимации забирали», – сообщают они.
На улице Бежицкой образовался затор.
Официальной информации о причинах ДТП и числе пострадавших пока не поступало.
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