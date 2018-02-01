13-летняя девочка провела несколько часов в лесу под Брянском
В Брянском районе 13-летняя девочка заблудилась в лесу.
ЧП произошло 20 февраля. Вечером школьница отправилась на прогулку в лес у поселка Стеклянная Радица и заблудилась. По мобильному телефону она связалась с матерью – та позвонила участковому.
Девочку искали полицейские, спасатели и сотрудники местной администрации. Около 2.00 ее наконец нашли.
В общей сложности школьница провела в морозном, заснеженном лесу порядка 10 часов. Сейчас ее здоровью ничто не угрожает.
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