13-летняя девочка провела несколько часов в лесу под Брянском

В Брянском районе 13-летняя девочка заблудилась в лесу.

ЧП произошло 20 февраля. Вечером школьница отправилась на прогулку в лес у поселка Стеклянная Радица и заблудилась. По мобильному телефону она связалась с матерью – та позвонила участковому.

Девочку искали полицейские, спасатели и сотрудники местной администрации. Около 2.00 ее наконец нашли.

В общей сложности школьница провела в морозном, заснеженном лесу порядка 10 часов. Сейчас ее здоровью ничто не угрожает.