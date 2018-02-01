Двое водителей ранены в ДТП под Брянском: полиция ищет очевидцев
Полиция разыскивает очевидцев аварии на 32-м километре дороги «Обход Брянска».
17 февраля около 7.50 столкнулись ZAZ Chance под управлением 36-летней женщины и Opel Vectra, за рулем которого находился 42-летний водитель.
Женщину-водителя госпитализировали с закрытым переломом позвоночника и открытым переломом правой голени. У водителя Opel черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Оба находятся в Брянской городской больнице № 1.
УМВД по Брянской области просит очевидцев обратиться по адресу: Брянск, проспект Московский, 61, кабинет 7. Телефоны: 67-03-62, 8-920-859-02-02.
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