Навлинский пенсионер-лесоруб получил условный срок за 20 дубов на 2,8 миллиона
68-летний житель Навлинского района незаконно срубил в лесу 20 дубов.
Ущерб лесному фонду, напомним, оценили в 2,8 миллиона рублей.
Как сообщили в областной прокуратуре, в сентябре 2016 года пенсионер, не имея разрешительных документов, вырубил более 70 кубометров сырорастущих дубов. Более половины древесины он продал третьему лицу.
Навлинский районный суд приговорил лесоруба к двум годам условно и взыскал с него ущерб.
Приговор в силу еще не вступил.
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