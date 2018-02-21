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Навлинский пенсионер-лесоруб получил условный срок за 20 дубов на 2,8 миллиона

Опубликовано Вчера, 17:40

68-летний житель Навлинского района незаконно срубил в лесу 20 дубов.

Ущерб лесному фонду, напомним, оценили в 2,8 миллиона рублей.

Как сообщили в областной прокуратуре, в сентябре 2016 года пенсионер, не имея разрешительных документов, вырубил более 70 кубометров сырорастущих дубов. Более половины древесины он продал третьему лицу.

Навлинский районный суд приговорил лесоруба к двум годам условно и взыскал с него ущерб.

Приговор в силу еще не вступил.

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