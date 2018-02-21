На кладбище в Брянске неизвестные сожгли могилу молодого человека.

Поджог был совершен вечером 21 февраля на кладбище по улице Почтовой в Бежицком районе, рассказала в соцсетях родственница похороненного Катя Паканич. По ее словам, облитая бензином могила выгорела полностью.

Она просит очевидцев связаться с ней.

«Может, у кого-то на регистраторы попал момент поджога. Такое варварское преступление не должно оставаться безнаказанным. Для связи писать в личку. А также хочется сказать огромное спасибо водителям и пассажирам машин, которые не остались равнодушны и не проехали мимо, а попытались потушить. Спасибо вам и дай Бог вам здоровья!» – также написала она.