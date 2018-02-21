В Брянске неизвестные сожгли могилу
На кладбище в Брянске неизвестные сожгли могилу молодого человека.
Поджог был совершен вечером 21 февраля на кладбище по улице Почтовой в Бежицком районе, рассказала в соцсетях родственница похороненного Катя Паканич. По ее словам, облитая бензином могила выгорела полностью.
Она просит очевидцев связаться с ней.
«Может, у кого-то на регистраторы попал момент поджога. Такое варварское преступление не должно оставаться безнаказанным. Для связи писать в личку. А также хочется сказать огромное спасибо водителям и пассажирам машин, которые не остались равнодушны и не проехали мимо, а попытались потушить. Спасибо вам и дай Бог вам здоровья!» – также написала она.
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