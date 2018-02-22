В Почепском районе мужчина погиб под колесами Chevrolet Niva
В Почепском районе водитель Chevrolet Niva насмерть сбил пешехода.
ДТП произошло 22 февраля около 6.55 на 8-м километре дороги Брянск – Новозыбков – Трубчевск, сообщили в областной ГИБДД.
33-летний водитель Chevrolet Niva ехал к дороге Брянск – Новозыбков и сбил 51-летнего мужчину, который шел по правой стороне проезжей части.
От травм он погиб на месте.
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