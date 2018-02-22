В Стари сгорела машина в гараже: есть пострадавший
Крупный пожар произошел утром 23 февраля в Дятьковском районе.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в одиннадцатом часу загорелся частный гараж по улице Карла Маркса в поселке Старь. Пожарные добирались до места вызова 12 минут, прибыв в 10.22. К этому времени по всей площади горела крыша гаража и стоявший в нем автомобиль.
Пожар потушили в 10.37. По данным МЧС, есть пострадавший. Причину возгорания предстоит установить.
Новости регионов
Женщины Брянска смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее»
«Ростелеком» впервые запускает рекламную кампанию в формате сериала, который будет распространяться в digital-среде.
16 февраля в поселке Суземка Брянской области открылся новый физкультурно – оздоровительный комплекс (ФОК). Спортивный объект, возведенный в рамках реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Брянской области", включает ледовую арену, тренажерный и гимнастический залы, ряд вспомогательных помещений. Одновременно в нем смогут заниматься более 140 человек.
В предпраздничные и праздничные дни с 22 по 26 февраля изменится расписание пригородных поездов Московской железной дороги, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Дня защитника Отечества.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.