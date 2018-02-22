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В Стари сгорела машина в гараже: есть пострадавший

Опубликовано Вчера, 16:42

Крупный пожар произошел утром 23 февраля в Дятьковском районе.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в одиннадцатом часу загорелся частный гараж по улице Карла Маркса в поселке Старь. Пожарные добирались до места вызова 12 минут, прибыв в 10.22. К этому времени по всей площади горела крыша гаража и стоявший в нем автомобиль.

Пожар потушили в 10.37. По данным МЧС, есть пострадавший. Причину возгорания предстоит установить.

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