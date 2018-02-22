Под Унечей «ЗИЛ» врезался в две машины – ранен пассажир
Авария с участием грузовика «ЗИЛ» произошла 22 февраля в Унечском районе.
Как сообщили в областной ГИБДД, около 14.00 на 130-м километре дороги Брянск – Новозыбков 26-летний водитель «ЗИЛа», двигаясь со стороны Брянска к Унече, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автомобили «Лада-2121» под управлением 53-летнего водителя и «Лада Гранта» под управлением 39-летнего водителя.
В результате ДТП пострадал 50-летний пассажир «Лада-2121» – он получил ушиб грудной клетки и левого коленного сустава.
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