Под Унечей «ЗИЛ» врезался в две машины – ранен пассажир

Авария с участием грузовика «ЗИЛ» произошла 22 февраля в Унечском районе.

Как сообщили в областной ГИБДД, около 14.00 на 130-м километре дороги Брянск – Новозыбков 26-летний водитель «ЗИЛа», двигаясь со стороны Брянска к Унече, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автомобили «Лада-2121» под управлением 53-летнего водителя и «Лада Гранта» под управлением 39-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал 50-летний пассажир «Лада-2121» – он получил ушиб грудной клетки и левого коленного сустава.