У БГУ в Брянске водитель «Яндекс. Такси» сбил пенсионерку
76-летняя женщина пострадала в результате ДТП в Советском районе Брянска.
Напомним, авария произошла 22 февраля около 8.35 на улице Бежицкой, в районе Брянского госуниверситета.
Как сообщили в областной ГИБДД, водитель Renault Logan, машины «Яндекс. Такси», ехал от улицы Дуки в сторону улицы Степной. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.
Ее госпитализировали в областную больницу № 1 с переломами.
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