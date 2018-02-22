Под Выгоничами водитель неудачно выехал с АЗС: двое ранены
Два человека пострадали в результате аварии в Выгоничском районе.
22 февраля около 17.20 у АЗС на 27-м километре дороги Брянск – Новозыбков столкнулись «ВАЗ-21060» и Kia.
Как сообщили в областной ГИБДД, 21-летний водитель «ВАЗа» выезжал с заправки. Не уступив дорогу, он протаранил Kia под управлением 23-летнего водителя.
Водителя «ВАЗа» госпитализировали с двухлодыжечным переломом левого голеностопа. У водителя Kia ушибленная рана лба.
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