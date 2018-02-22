Под Брянском полностью сгорела грузовая «ГАЗель»

Крупный пожар уничтожил грузовую «ГАЗель» в Брянском районе.

Машина загорелась утром 24 февраля в Дарковичах, сообщает региональное ГУ МЧС. Пожарные прибыли на место в 8.20, через восемь минут после вызова.

К этому времени «ГАЗель» горела по всей площади. Потушить ее удалось в 8.34 (на фото).

По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Его причина устанавливается.