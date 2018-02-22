Мужчина и женщина ранены в лобовом ДТП под Клинцами
Два человека получили травмы в результате лобовой аварии в Клинцовском районе.
Как сообщили в областной ГИБДД, 23 февраля около 18.25 на 1-м километре дороги Клинцы – Гордеевка – Красная Гора – Унеча столкнулись Ford Fiesta и Chevrolet Niva.
40-летний водитель Ford Fiesta, двигаясь от Унечи к дороге Клинцы – Гордеевка – Красная Гора, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Chevrolet Niva под управлением 40-летнего водителя.
Водителя Ford Fiesta госпитализировали с сотрясением головного мозга, черепно-мозговой травмой и ушибленной раной головы. У 37-летней пассажирки Chevrolet Niva ушибленная ссадина правого коленного сустава.
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