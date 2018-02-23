В Брянске оторвавшийся троллейбусный провод повредил машины
Оборвавшийся троллейбусный провод наделал переполоха в Брянске.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, ЧП произошло утром 24 февраля у остановки «Бассейн ДОСААФ».
«Возле остановки «Бассейн ДОСААФ» оборвало троллейбусный провод. Пострадавшие автомобили стоят на «аварийке». Будьте осторожны при проезде», – рассказал один из них.
Один из водителей также сообщил: «Как ни печально, но я попал под эту раздачу... И не я один. Провод был под напряжением. Со слов аварийной, напруга 600 вольт. Троллейбусники приехали, по-скорому сделали, пофоткали повреждения у машин, кому-то позвонили и смотались».
По его словам, сотрудники ДПС предложили водителям возмещать ущерб с троллейбусного депо через суд.
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