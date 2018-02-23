В Севском районе горела ферма, в Дятьково – цветочный ларек

Два крупных пожара произошли вечером 24 февраля в Брянской области.

В 21.00 в региональное ГУ МЧС сообщили о пожаре на животноводческой ферме в селе Шведчики Севского района. В 21.18 пожарные прибыли на место. На площади 30 квадратных метров горела крыша фермы. Пожар потушили в 21.40.

Спустя полчаса загорелся цветочный ларек по улице Луначарского в Дятьково. Прибыв на место в 21.33, через четыре минуты после вызова, пожарные обнаружили, что ларек площадью 24 квадратных метра горит по всей площади. В 21.37 возгорание ликвидировали.

По данным МЧС, при пожарах в Севском районе и Дятьково никто не пострадал. Их причины установят эксперты.