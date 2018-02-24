Девушка ранена в тройном ДТП в Клинцах
28-летняя девушка пострадала в результате тройной аварии в Клинцах.
24 февраля около 18.50 на улице Рябка столкнулись Lifan, «ВАЗ-21104» и Hyundai.
Как сообщили в областной ГИБДД, 33-летний водитель Lifan, двигаясь со стороны улицы Фрунзе к улице Ворошилова, на перекрестке не уступил дорогу и протаранил «ВАЗ-21104» под управлением 25-летнего водителя, который ехал по главной дороге со стороны улицы Маяковского к улице Союзной. От удара «ВАЗ» врезался в Hyundai.
28-летнюю пассажирку «ВАЗа» госпитализировали с сотрясением головного мозга.
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