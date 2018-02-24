В Супонево более получаса тушили частную баню
Днем 25 февраля загорелась частная баня в Супонево.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пожар произошел в третьем часу на улице Мелиоративной. Пожарные прибыли на место в 14.44, через восемь минут после вызова. На площади 5 квадратных метров горела стена внутри бани.
Пламя потушили в 15.20. По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал, его причина устанавливается.
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