Под Мглином девушка на «Логане» въехала в «ВАЗ»: ранены трое
Три человека, включая подростка, ранены в результате ДТП в Мглинском районе.
Авария произошла 25 февраля около 11.35 на 2-м километре дороги Мглин – Шумарово.
Как сообщили в областной ГИБДД, 22-летняя девушка – водитель Renault Logan, двигаясь от села Шумарово в сторону Мглина, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в «ВАЗ-212140» под управлением 57-летнего водителя. От удара «ВАЗ» вылетел в кювет (на фото).
16-летнего пассажира иномарки госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ссадинами лица.
58-летняя пассажирка «ВАЗа» получила вывих бедра и перелом лучезапястного сустава. У 68-летней пассажирки «ВАЗа» ушиб лица и ушиб грудной клетки.
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