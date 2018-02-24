Под Мглином девушка на «Логане» въехала в «ВАЗ»: ранены трое

Три человека, включая подростка, ранены в результате ДТП в Мглинском районе.

Авария произошла 25 февраля около 11.35 на 2-м километре дороги Мглин – Шумарово.

Как сообщили в областной ГИБДД, 22-летняя девушка – водитель Renault Logan, двигаясь от села Шумарово в сторону Мглина, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в «ВАЗ-212140» под управлением 57-летнего водителя. От удара «ВАЗ» вылетел в кювет (на фото).

16-летнего пассажира иномарки госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ссадинами лица.

58-летняя пассажирка «ВАЗа» получила вывих бедра и перелом лучезапястного сустава. У 68-летней пассажирки «ВАЗа» ушиб лица и ушиб грудной клетки.