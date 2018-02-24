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На Ходаринке в Брянске сгорела баня

Опубликовано Сегодня, 12:30

Огонь уничтожил баню на Ходаринке в Фокинском районе Брянска.

Пожар произошел ночью 25 февраля на улице Загородной, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные прибыли на место в 23.55, через 10 минут после вызова.

Баню тушили с помощью одного ручного пожарного ствола, работало звено газодымозащитной службы.

В 0.03 пожар потушили. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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