На Чапаева в Брянске столкнулись два пенсионера на иномарках: ранена пенсионерка

28-летний житель Сафонова, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи, снова принялся за старое и обокрал мужчину в кафе; сейчас он задержан, и пойдет под суд.

Жительница Смоленска, женщина 32-х лет, скончалась в больнице от травмы головы, которую получила во время катания на тюбинге у дома, об этом сообщили смоленские следователи.

Автомобиль «Лада» врезался в маршрутку на улице Кирова в областном центре, об этом 26 февраля сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.

Вся имеющаяся техника должна быть задействована в борьбе с гололедом на пешеходных дорожках, такое поручение дал смоленским коммунальщикам мэр Владимир Соваренко, об этом стало известно 26 февраля во время оперативного совещания в администрации города.

28-летний житель Смоленска захотел заработать денег сомнительным образом и сдал свою квартиру для изготовления и употребления наркотиков; молодой человек задержан, суда ему не избежать.

Ельнинская полиция возбудила уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Десногорска, пытавшегося дать взятку сотруднику ГИБДД, об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД.

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66-летнюю пассажирку Kia Rio госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

По данным областной ГИБДД, 67-летний водитель Hyundai Tucson врезался в Kia Rio, 66-летний водитель которой остановился перед «зеброй», чтобы пропустить пешеходов.

25 февраля около 11.25 по улице Чапаева, у Дворца железнодорожников, столкнулись Hyundai Tucson и Kia Rio (на фото).

Пенсионерка ранена в результате столкновениях двух легковых машин в Фокинском районе Брянска.

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