На Чапаева в Брянске столкнулись два пенсионера на иномарках: ранена пенсионерка
Пенсионерка ранена в результате столкновениях двух легковых машин в Фокинском районе Брянска.
25 февраля около 11.25 по улице Чапаева, у Дворца железнодорожников, столкнулись Hyundai Tucson и Kia Rio (на фото).
По данным областной ГИБДД, 67-летний водитель Hyundai Tucson врезался в Kia Rio, 66-летний водитель которой остановился перед «зеброй», чтобы пропустить пешеходов.
66-летнюю пассажирку Kia Rio госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.
Новости регионов
Женщины Брянска смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее»
Национальный оператор связи «Ростелеком» и облачная платформа Техносерв Cloud подписали договор о предоставлении услуги мониторинга трафика и защиты от DDoS-атак.
В предпраздничные и праздничные дни с 22 по 26 февраля изменится расписание пригородных поездов Московской железной дороги, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Дня защитника Отечества.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (ТП) за 2017 год. За отчетный период в филиал поступила 1351 заявка на ТП, заключено 1084 договора, исполнено 1432 договора. Общая объем мощности, выданный потребителям, составила 27,343 МВт.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.