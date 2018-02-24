За убийство обидчика матери братья из Дубровки получили 9 и 10 лет

Двое братьев из Дубровки с подельником вывезли в лес и до смерти забили обидчика матери.

Напомним, трагедия разыгралась вечером 26 мая прошлого года. Как сообщили в региональном СУ СК РФ, пьяные братья в возрасте 28 и 33 лет и их 29-летний знакомый насильно поместили в багажник машины 52-летнего жителя деревни Старое Колышкино. Они вывезли мужчину в лес и избили – травмы оказались смертельными.

Расправа произошла после того, как мать поссорилась с односельчанином, а затем пожаловалась на него своим сыновьям.

Перед судом троица предстала по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Суд приговорил братьев к 9 и 10 годам, их подельника – к 6 годам 1 месяцу исправительной колонии строгого режима.