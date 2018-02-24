Девушка на «Лексусе» устроила тройное ДТП на Городище в Брянске
Крупная авария произошла днем 26 февраля в Брянске.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, на светофоре на Городищенской горке столкнулись три легковые машины.
«Там три авто на перекрестке стоят в ДТП. Две женщины разбирались между собой», «Там девушка на «Лексусе» в лоб «Жуку» врезалась и подмяла еще две машины», «Не, ну в реале насколько нужно быть тп, чтоб выехать на «встречке» прямо лоб в лоб! Такое на «Болгарах» впервые!» – пишут брянцы.
Авария спровоцировала большую пробку на выезде из Бежицы. Движение затруднено от моста в сторону Советского района.
Официальной информации причинах ДТП и числе пострадавших пока не поступало.
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