В Свени сарай сгорел вместе с машиной
На тушение сарая и машины в Свени пожарным понадобилось почти полчаса.
Пожар произошел в седьмом часу вечера 26 февраля, сообщили в региональном ГУ МЧС. В 18.41, через 11 минут после вызова, пожарные прибыли на место.
К этому времени горел частный сарай площадью 30 метров (на фото Брянского МЧС) и стоявшая внутри машина. Пламя потушили в 19.00.
Машина и сарай полностью сгорели. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
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