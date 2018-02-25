В Свени сарай сгорел вместе с машиной

На тушение сарая и машины в Свени пожарным понадобилось почти полчаса.

Пожар произошел в седьмом часу вечера 26 февраля, сообщили в региональном ГУ МЧС. В 18.41, через 11 минут после вызова, пожарные прибыли на место.

К этому времени горел частный сарай площадью 30 метров (на фото Брянского МЧС) и стоявшая внутри машина. Пламя потушили в 19.00.

Машина и сарай полностью сгорели. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.