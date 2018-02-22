В Белых Берегах мужчина насмерть замерз у поликлиники – очевидцы
В Белых Берегах мужчина насмерть замерз на скамейке.
Об этом в группе поселка в соцсети рассказали местные жители. По их словам, трагедия произошла в ночь на 24 февраля. Якобы мужчина находился на скамейке недалеко от поселковой поликлиники.
«Пока непонятно что, то ли это проблемы со здоровьем, возможно, перебор с алкоголем или наше безразличие», – пишут жители Белых Берегов.
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