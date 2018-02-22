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В Брянске женщина сломала локоть в маршрутке № 49

Опубликовано Сегодня, 15:40

55-летняя женщина пострадала во время поездки в маршрутном такси в Брянске.

ДТП произошло 26 февраля около 16.15 на остановке «Набережная» в Советском районе, сообщили в городском ОГИБДД. Пассажирка упала в маршрутке № 49.

Ее госпитализировали с переломом шиловидного отростка левой локтевой кости.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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