Брянец, пригласивший девушку на ночь, лишился украшений на 150 тысяч

В Брянске ночная гостья украла у кавалера дорогие ювелирные украшения.

Инцидент произошел 22 февраля в Советском районе. Как сообщили в региональном УМВД, 47-летний мужчина пригласил к себе домой новую знакомую. После совместных возлияний он уснул, а проснувшись наутро, обнаружил пропажу золотой цепочки, браслета и кольца стоимостью 150 тысяч рублей.

В течение двух дней брянец пытался самостоятельно вернуть украшения, но безрезультатно. Только тогда он пришел в полицию.

Оперативники разыскали подозреваемую за несколько часов. Ею оказалась 27-летняя жительница Бежицы. При задержании у нее изъяли браслет и кольцо. Золотую цепочку девушка успела продать, чтобы купить себе два мобильных телефона.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража». Девушке грозит до пяти лет заключения.