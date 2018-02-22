В Брянске дверь магазина подперли бетонным блоком
Странная конструкция у входа в магазин привлекла внимание брянцев.
Фото, сделанные в Фокинском районе, появились в соцсетях: входную дверь в магазин заблокировали бетонным блоком. «Строительный рынок, проспект Московский 99. Чтобы наверняка поняли, что закрыто», – пишет автор фото.
Пользователи предположили, что владелец магазина не заплатил арендную плату. «Чтоб товар не вывезли, перекрыли», – утверждают они.
«А на табличке все равно «открыто»!», «И где теперь доску половую брать???», «Все равно дергать дверь будут», «Не возьмешь!!! Дверь открывается внутрь», – иронизируют горожане.
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