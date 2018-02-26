Под Карачевом пожарные 20 минут ехали на вызов: гараж и машина сгорели
В селе Вельяминово Карачевского района частный гараж сгорел вместе с машиной.
Пожар на улице Камозина произошел утром 27 февраля, сообщили в региональном ГУ МЧС. Чтобы добраться до места вызова, пожарным понадобилось 20 минут. К тушению они приступили в 7.09.
К этому времени гараж размером 5 на 10 метров горел по всей площади, пламя также охватило стоявший в нем автомобиль.
Потушить их удалось спустя почти час – в 7.54. По данным МЧС, огонь уничтожил и гараж, и машину (на фото), при этом распространение пламени на соседние строения удалось предотвратить.
В результате ЧП никто не пострадал. Его причина устанавливается.
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