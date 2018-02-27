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В Новозыбкове водитель пошел на обгон и сбил пенсионерку

Опубликовано Сегодня, 08:30

В Новозыбкове пенсионерка получила травмы в результате маневров 25-летнего водителя.

ДТП произошло 27 февраля около 7.40 на улице Дыбенко, сообщает областная ГИБДД.

25-летний водитель «ВАЗ-2107», двигаясь от улицы Наримановской к улице Зареченской, пошел на обгон, выехал на встречную полосу и сбил 59-летнюю женщину, которая шла в попутном направлении по краю дороге.

Пенсионерка получила ушиб мягких тканей лица и ушиб голени.

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