На брянской трассе пешеход повредил зуб, попав под Opel
22-летний пешеход получил травму зуба, попав под Opel Astra на переходе.
ДТП произошло 27 февраля около 20.15 на 129-м километре дороги Орел – Смоленск.
По данным областной ГИБДД, 35-летний водитель Opel Astra, двигаясь в сторону области, сбил 22-летнего молодого человека, который переходил дорогу по «зебре».
Медики диагностировали у пешехода ушиб подбородка и травматический пульпит.
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