На брянской трассе пешеход повредил зуб, попав под Opel

Региональные парламентарии приняли проект областного закона, предусматривающий предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, которые отработали в сельской местности не менее 10 лет и вышли на пенсию.

Смоленские поисковики рассказали о 26 солдатах, погибших при освобождении Демидовского района Смоленской области в далеком 43-м.

Сильный ветер свалил дерево на улице Багратиона в областном центре , об этом сообщила группа «Черный список. Смоленск» в соцсети 27 февраля.

Крупный физкультурно-оздоровительный комплекс появится в микрорайоне Королёвка Смоленска. Здание с тренажёрным залом, СПА-зоной и 25-метровым бассейном планируется построить за два года – сообщает пресс-служба администрации региона.

Смоляне в социальной сети пожаловались на автобусы «Автоколонны», которые не отапливаются. «Сказать, что там было теплее, чем на улице, очень сложно», - написали местные жители в сообществе «Чёрный список» «ВКонтакте».

По данным областной ГИБДД, 35-летний водитель Opel Astra, двигаясь в сторону области, сбил 22-летнего молодого человека, который переходил дорогу по «зебре».

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