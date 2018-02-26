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На брянской трассе пешеход повредил зуб, попав под Opel

Опубликовано Сегодня, 13:00

22-летний пешеход получил травму зуба, попав под Opel Astra на переходе.

ДТП произошло 27 февраля около 20.15 на 129-м километре дороги Орел – Смоленск.

По данным областной ГИБДД, 35-летний водитель Opel Astra, двигаясь в сторону области, сбил 22-летнего молодого человека, который переходил дорогу по «зебре».

Медики диагностировали у пешехода ушиб подбородка и травматический пульпит.

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