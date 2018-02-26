В День защитника Отечества в Брянске убили 51-летнего мужчину

23 Февраля в Брянске убит 51-летний житель Советского района.

Как сообщили в региональном СУ СК РФ, уголовное дело возбудили по статье «Убийство». По подозрению в его совершении правоохранители задержали 34-летнего жителя Почепского района.

По версии следствия, вечером в День защитника Отечества пьяный житель Почепского района, недавно освободившийся из заключения, на территории садового общества «Заречное» поссорился с местным жителем и нанес ему множественные удары по голове. От травм брянец погиб на месте.

По решению суда подозреваемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.