В День защитника Отечества в Брянске убили 51-летнего мужчину
23 Февраля в Брянске убит 51-летний житель Советского района.
Как сообщили в региональном СУ СК РФ, уголовное дело возбудили по статье «Убийство». По подозрению в его совершении правоохранители задержали 34-летнего жителя Почепского района.
По версии следствия, вечером в День защитника Отечества пьяный житель Почепского района, недавно освободившийся из заключения, на территории садового общества «Заречное» поссорился с местным жителем и нанес ему множественные удары по голове. От травм брянец погиб на месте.
По решению суда подозреваемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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