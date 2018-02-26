У Свени пострадавших извлекали из машин после ДТП с легковушкой и грузовиком

Крупная авария произошла днем 28 февраля под Брянском.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, во втором часу у поселка Свень столкнулись легковой (на фото) и грузовой автомобили.

На месте работали пожарные и спасатели, автоинспекторы и медики.

По данным МЧС, в результате аварии есть пострадавшие – их пришлось деблокировать из поврежденной машины.

Информации от ГИБДД о причинах ДТП и числе пострадавших пока не поступало.