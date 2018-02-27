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В Брянске пропал 23-летний Дмитрий Рудашко

Опубликовано Вчера, 23:37

В Брянске разыскивают 23-летнего Дмитрия Викторовича Рудашко.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», в последний раз молодого человека видели 16 февраля – он ушел из дома и не вернулся.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, серые глаза, кудрявые черные волосы.

Был одет в темные джинсы, синий зимний пуховик и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия Рудашко, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52и 112.

Также в отряде «Лиза Алерт» просят откликнуться добровольцев для поисков Дмитрия Рудашко.

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