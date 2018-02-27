В Брянске пропал 23-летний Дмитрий Рудашко
В Брянске разыскивают 23-летнего Дмитрия Викторовича Рудашко.
Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», в последний раз молодого человека видели 16 февраля – он ушел из дома и не вернулся.
Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, серые глаза, кудрявые черные волосы.
Был одет в темные джинсы, синий зимний пуховик и кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия Рудашко, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52и 112.
Также в отряде «Лиза Алерт» просят откликнуться добровольцев для поисков Дмитрия Рудашко.
Новости регионов
|« Март 2018 »
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Женщины Брянска смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее»
С принятием поправок в федеральное законодательство в области избирательного права у граждан России появилась возможность выбрать для голосования любой удобный избирательный участок - по месту нахождения избирателя. Впервые этим правом воспользовались жители 20 субъектов РФ в единый день голосования, который прошел 10 сентября 2017 года.
В предпраздничные и праздничные дни с 22 по 26 февраля изменится расписание пригородных поездов Московской железной дороги, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Дня защитника Отечества.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (ТП) за 2017 год. За отчетный период в филиал поступила 1351 заявка на ТП, заключено 1084 договора, исполнено 1432 договора. Общая объем мощности, выданный потребителям, составила 27,343 МВт.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.