Пропавшего в Брянске Дмитрия Рудашко нашли живым
23-летнего Дмитрия Рудашко, пропавшего в Брянске, нашли.
Напомним, 16 февраля молодой человек ушел из дома и перестал выходить на связь. Его искали полицейские и добровольцы из отряда «Лиза Алерт».
«Найден. Жив», – сообщили ночью 1 марта в отряде.
Добровольцы благодарят всех, кто помогал в распространении ориентировок.
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