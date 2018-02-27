Пропавшего в Брянске Дмитрия Рудашко нашли живым

23-летнего Дмитрия Рудашко, пропавшего в Брянске, нашли.

Напомним, 16 февраля молодой человек ушел из дома и перестал выходить на связь. Его искали полицейские и добровольцы из отряда «Лиза Алерт».

«Найден. Жив», – сообщили ночью 1 марта в отряде.

Добровольцы благодарят всех, кто помогал в распространении ориентировок.