В Локте мужчина три дня кутил по чужой банковской карте

Житель Локтя Брасовского района устроил трехдневный пир, расплачиваясь чужой банковской картой.

Как сообщили в региональном УМВД, в полицию обратилась 58-летняя женщина. Она рассказала, что из ее дома при неизвестных обстоятельствах пропала карта, с которой были списаны 16 тысяч рублей. Карту, по ее словам, мог украсть ее 44-летний знакомый, который незадолго до этого гостил у нее дома.

Вскоре подозреваемого задержали. Он признался, что женщина попросила его сходить в магазин и дала свою карту, назвав PIN-код. Вернувшись, он положил карту на комод, но затем незаметно вновь взял ее.

В течение трех дней он тратил деньги, расплачиваясь в магазинах и снимая небольшие суммы в разных банкоматах. Чтобы отвести от себя подозрения, он просил помощи у прохожих, притворяясь, что не разбирается в технике.

Мужчина пообещал возместить ущерб. По статье «Кража» ему грозит до пяти лет заключения.