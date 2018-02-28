В Локте мужчина три дня кутил по чужой банковской карте
Житель Локтя Брасовского района устроил трехдневный пир, расплачиваясь чужой банковской картой.
Как сообщили в региональном УМВД, в полицию обратилась 58-летняя женщина. Она рассказала, что из ее дома при неизвестных обстоятельствах пропала карта, с которой были списаны 16 тысяч рублей. Карту, по ее словам, мог украсть ее 44-летний знакомый, который незадолго до этого гостил у нее дома.
Вскоре подозреваемого задержали. Он признался, что женщина попросила его сходить в магазин и дала свою карту, назвав PIN-код. Вернувшись, он положил карту на комод, но затем незаметно вновь взял ее.
В течение трех дней он тратил деньги, расплачиваясь в магазинах и снимая небольшие суммы в разных банкоматах. Чтобы отвести от себя подозрения, он просил помощи у прохожих, притворяясь, что не разбирается в технике.
Мужчина пообещал возместить ущерб. По статье «Кража» ему грозит до пяти лет заключения.
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