В Глинищево почти час тушили частную баню

Крупный пожар произошел в ночь на 1 марта в Глинищево Брянского района.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в третьем часу загорелась частная баня на улице Заречной. Пожарные добирались до места вызова четыре минуты, прибыв в 2.20. К этому времени по всей площади горела крыша бани размером 3 на 5 метров. Пожар потушили спустя почти час – в 3.06.

По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Его причину установят эксперты.