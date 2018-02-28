Под Выгоничами столкнулись джип и дизельпоезд: есть пострадавшие

Крупная авария произошла днем 1 марта в Выгоничском районе.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в третьем часу на трассе столкнулись внедорожник и пассажирский пригородный дизельпоезд (на фото). На месте работали автоинспекторы, спасатели и работники скорой помощи.

В результате ДТП есть пострадавшие, сообщает МЧС. Пожарно-спасательные подразделения деблокировали их из поврежденной машины. Одного человека доставили в больницу.

Информации от ГИБДД о причинах дорожного происшествия и числе пострадавших пока не поступало.