Под Выгоничами столкнулись джип и дизельпоезд: есть пострадавшие
Крупная авария произошла днем 1 марта в Выгоничском районе.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в третьем часу на трассе столкнулись внедорожник и пассажирский пригородный дизельпоезд (на фото). На месте работали автоинспекторы, спасатели и работники скорой помощи.
В результате ДТП есть пострадавшие, сообщает МЧС. Пожарно-спасательные подразделения деблокировали их из поврежденной машины. Одного человека доставили в больницу.
Информации от ГИБДД о причинах дорожного происшествия и числе пострадавших пока не поступало.
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