Из-за смертельного ДТП под Выгоничами возможны задержки поездов

Смоленский «Горводоканал» создал для местных жителей новую функцию на официальном сайте, речь идет о возможности передать показания счетчика, не выходя из дома – сообщили в пресс-службе предприятия.

Смоленские правоохранители возбудили уголовные дела по фактам краж, совершенным в отношении двоих пенсионерок из областного центра и Руднянского района – сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Opel, «ВАЗ» и Audi не смогли разъехаться на улице 25 Сентября в областном центре 1 марта – сообщает группа «drive 2 Смоленск» в соцсети.

Спартак – именно так теперь будут называть маленького поросенка в Смоленском зоопарке, об этом сообщила официальная страница организации в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудника салона сотовой связи будут судить – 27-летний молодой человек подозревается в присвоении гаджета, принадлежащего фирме – сообщает пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.

Напомним, 1 марта при столкновении пассажирского дизельпоезда и «УАЗ Патриот» в Выгоничском районе погибли четыре человека.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).

Как сообщает Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», в настоящее время задерживается пригородный поезд № 6306 сообщением Унеча – Брянск.

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