Из-за смертельного ДТП под Выгоничами возможны задержки поездов
Из-за смертельной аварии в Выгоничском районе возможны изменения в расписании поездов.
Как сообщает Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», в настоящее время задерживается пригородный поезд № 6306 сообщением Унеча – Брянск.
Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).
Напомним, 1 марта при столкновении пассажирского дизельпоезда и «УАЗ Патриот» в Выгоничском районе погибли четыре человека.
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